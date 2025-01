Havelberg. - Gemeinsam in die Zukunft. Diese Botschaft prägte den Neujahrsempfang in Havelberg, zu dem Hansestadt und Bundeswehr am Donnerstag zum 26. Mal gemeinsam willkommen geheißen haben. Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) und der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803, Oberstleutnant Ronny Graß, begrüßten dazu rund 300 Gäste aus der Stadt und der Region in der Elb-Havel-Kaserne.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.