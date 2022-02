In Havelberg gesucht: Fotos von Winterfreuden in früheren Jahren

Weil sich der Winter in unserer Region in diesem Jahr rar macht, sucht die Volksstimme in Havelberg Fotos von Winterfreuden aus vergangenen Jahren.

Havelberg - Winter? Bislang Fehlanzeige, Bis auf ein paar Schneeflocken kurz vor Heiligabend lässt die weiße Pracht auf sich warten. Auch herrliche Frosttage mit Sonnenschein und glitzernden Eiskristallen etwa auf Zweigen lassen auf sich warten. „Früher war das ganz anders“, ist da oft zu hören. Deshalb möchte die Volksstimme gern wissen, wie es denn früher war im Winter.

Wo haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Schneemänner gebaut, sich bei einer Schneeballschlacht ausgetobt, die tollsten Rodelpartien erlebt und Schlittschuh laufend oder Ski fahrend die Region des Elb-Havel-Winkels erkundet? Wir freuen uns über Ihre Fotos aus längst oder auch noch nicht ganz so vergangenen Zeiten.

Im Archiv von Wolfgang Masur, das er von Franz Schurwanz übernommen hat, fand sich dieses Fotos von einer Schneeballschlacht in den 1970er Jahren auf dem Schulhof in Havelberg.

Schicken Sie uns Ihre Fotos aus der Elb-Havel-Region wenn möglich per E-Mail an andrea.schroeder@volksstimme.de, per WhatsApp an 0170/5519738 oder per Post an Redaktion Havelberg, Schulstraße 8 in 39539 Havelberg. Bitte schreiben Sie das Jahr und ein paar Zeilen dazu. Wir freuen uns auf Ihre Post.