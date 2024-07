Wendet sich endlich alles zum Besseren in Sachen Gesundheitsversorgung in Havelberg? In einem erneuten Gespräch mit der Salus gibt es eine Überraschung.

Havelberg. - So unterschiedlich wie sich das Wetter am Donnerstagnachmittag in Havelberg zeigte, so entwickelte sich die Stimmung im Rathaus beim Treffen von „Pro Krankenhaus“ mit dem Geschäftsführer der Salus Altmark Holding gGmbH, Jürgen Richter. Vereinsmitglieder und Sympathisanten hofften auf Neuigkeiten zur Eröffnung des Medizinischen Versorgungszentrums MVZ. Erst gab es Frust, dann eine Überraschung.