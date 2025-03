Havelberg. - Jubel, Trubel , Heiterkeit: Nach zwölf Jahren Schule haben die 13 Zwölftklässler des Havelberger Teils des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg ihren letzten Schultag gefeiert. Die Mottowoche mündete am Freitag in einen königlichen Wettstreit, zu dem in den ersten beiden Unterrichtsstunden alle Schüler und Lehrer in der Aula des Schulzentrums begrüßt wurden.

