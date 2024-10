50 Kinder sind als Erste beim Bismarck-Gedenklauf in Schönhausen an den Start gegangen und eine 900-Meter-Runde gelaufen.

Schönhausen. - Es regnet am Morgen des Einheitsfeiertages in Schönhausen. Besorgt schauen die Organisatoren des Bismarck-Gedenklaufes in den Himmel und die Wetter-App. Der Regen müsste bald aufhören. Tut er auch. Als die Kinder als Erste an den Start gehen, um die 900-Meter-Runde zu bewältigen, ist es schon fast trocken. Und bleibt es im Laufe des Vormittags dann auch.