Die Sportfischergruppe Nitzow ist 85 Jahre alt geworden.

Nitzow l Am Sonnabend trafen sich die Mitglieder, um diesen Anlass gemeinsam mit einem „Feiertag“ zu begehen. Für den Auftakt sorgte am Vormittag ein Paarangeln, an dem sich insgesamt 15 Paare beteiligten. Auch ein Nichtmitglied machte mit: Ortsbürgermeister Karsten Grey hatte die Einladung der Sportfischergruppe dazu angenommen. Viel ausrichten konnte er in dem Wettbewerb dann aber nicht. Detlef und Heike Hoffmann sicherten sich den Sieg vor Dave Hoffmann und Sophia Kuhnert sowie Enrico Peters und Elke Guhr. Aber nicht nur diese erstplatzierten Paare, sondern alle 30 Teilnehmer konnten sich am Ende über Sachpreise freuen, die am Abend bei der Feier in der Festhalle auf dem Nitzower Festplatz gereicht wurden. „Wir haben uns dabei einen Spaß erlaubt“, erzählt Heike Hoffmann. „Denn alle Preise sind in Kisten verpackt und jeder kann sich eine Kiste aussuchen. Somit werden die Preise zu Überraschungspreisen, und die Letztplatzierten könnten ein wertvolleres Geschenk erwischen als die Erstplatzierten.“ Spaß muss sein, er gehört zum Vereinsleben dazu. Genauso wie die Unterstützung von festlichen Anlässen im Dorf, zum Beispiel Strandfest und Adventsbasar, oder die Dorfmeisterschaft im Skat, die die Angler in jedem Jahr selbst ausrichten.

Comedy und Gesang

Zur Jubiläumsfeier am Sonnabend hatte der Vorstand der Sportfischereigruppe auch den Alleinunterhalter Stefan Fischer – „Fischi“ – eingeladen, der bei seinem Auftritt recht eindrucksvoll sein Können als Spaßmacher, andererseits aber auch als Tenor unter Beweis stellte, wofür er natürlich mit viel Beifall belohnt wurde.

Tanz bis in den Morgen

Für das Wohlbefinden aller sorgten auf der Party auch die vielen gebackenen Mitbringsel von Partnern der Mitglieder, wodurch die Kaffeetafel in der Festhalle bestens ausgestattet werden konnte. „Dafür ein Dankeschön an alle“, so Heike Hoffmann. Nach dem Abendessen wurde dann noch bis in den Morgen hinein getanzt.

Horst Oehm war 27 Jahre Vorsitzender

Heute zählt die Nitzower Sportfischergruppe 34 Mitglieder. 12 Männer waren es, die am 1. Mai 1934 den Anglerverein „Zum Havelstrand“ Nitzow gründeten, blickte Helmut Westphal in die Geschichte zurück. Erster Vorsitzender war Otto Loose. Horst Oehm, der im Laufe der Zeit bereits der neunte Vorsitzende war, hatte mit 27 Jahren, von 1980 bis 2007, die längste Amtszeit inne. Ihm folgten Helmut Westphal für acht Jahre und Dave Hoffmann, der die Sportfischereigruppe Nitzow seit 2016 führt.

Rapider Mitgliederschwund

Den höchsten Mitgliederstand gab es im Jahr 1959 mit 181 Angelfreunden. Zur Wendezeit allerdings waren es mit 91 dann nur noch halb so viele – ein rapider Rückgang innerhalb eines Zeitraumes von 30 Jahren. Aktuell sind es 34 Mitglieder.

Größtes Fest mit der Feuerwehr

Das größte Jubiläumsfest wurde übrigens vor zehn Jahren anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Anglervereins gefeiert. Denn dabei handelte es sich um eine gemeinsame Veranstaltung mit der örtlichen Feuerwehr, die ihren 100. Gründungstag beging.

Schon 66 Jahre lang Mitglied

Helmut Westphal nannte auch die dienstältesten Mitglieder der Sportfischereigruppe. 66 Jahre lang ist ihr Horst Gazinski treu, Helmut Westphal gehört ihr seit 64 Jahren an und Eberhard Westphal seit 61 Jahren. Es folgen Uwe Gazinski mit 47 Jahren, Peter Schaper mit 44 Jahren und Herbert Weber mit 40 Jahren.