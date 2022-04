Jung und Alt demonstrieren in Havelberg eindrucksvoll, dass sie zusammenhalten

Havelberg - „Zusammenhalten“ ist das Motto der Veranstaltung, zu der am Sonnabend (25. September) die Vereine „Pro Krankenhaus Havelberg“ und „Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit Havelberg“ in der Hansestadt eingeladen haben. Und dieses Motto haben die vielen Akteure und Besucher eindrucksvoll gelebt. Der Parkplatz an der Bahnhofstraße füllt sich am frühen Nachmittag nach und nach mit jungen und älteren Gästen.