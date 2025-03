Havelberg. - Mit der Jugendweihe sind am Sonnabend in Havelberg junge Leute in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen worden. In der Aula des Schulzentrums waren es im ersten Durchgang 20 Mädchen und Jungen der Sekundarschule, im zweiten Durchgang erhielten 17 Schüler des Gymnasiums und zwei aus der Förderschule die Jugendweihe.

