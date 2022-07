Heiligabend Kirche in Klietz ist für Könige, Engel und Hirten bereit

Es hat Gottseidank noch geklappt: Kurz vorm Heiligen Abend wurden die Sanierungsarbeiten an und in der Klietzer Kirche beendet. Doch musste noch alles aufgeräumt werden, was bei einem Arbeitseinsatz erfolgte.