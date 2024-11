Kirchenführerin aus dem Kreis Stendal war schon als Kind in Engel verliebt

Besuch in Bismarcks Taufkirche

Karin Froreck ist eine der ehrenamtlichen Kirchenführerinnen in Schönhausen. Der Taufengel am Altar ist ihr der liebste, sie hat ihn für sich auf den Namen Johannes getauft.

Schönhausen. - Wer als Besucher in der Kirche Sankt Marien und Willebrord in Schönhausen auf Karin Froreck trifft, kann viel erfahren über die Baukunst des Gebäudes, die in der Romanik ihren Anfang nahm, und über den ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck. Die Kirchenführerin hat sich über Jahre viel Wissen angeeignet und gibt es gern weiter. Sie sprüht geradezu vor Begeisterung, wenn sie den Wissensdurst der Besucher stillen kann. Das hat viele Gründe.