Kirchengemeinde Havelberg freut sich auf Heiligabend mit neuem Pfarrer

Wie kann Weihnachten in den Kirchen gefeiert werden? Gemeinsam mit dem neuen Pfarrer haben sich die Gemeindekirchenräte in Havelberg und Nitzow auf das Prozedere geeinigt.

Im Havelberger Dom finden am Heiligen Abend drei Gottesdienste statt.

Havelberg/Nitzow - Den Test, wie Weihnachten unter Corona-Bedingungen in Havelberg und Nitzow gefeiert werden kann, hat es im Dezember 2020 gegeben. Ähnlich wird es auch in diesem Jahr am Heiligen Abend sein.