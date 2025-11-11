Rathaussschlüssel und Geldsäckel wurden am 11. November um 11.11 Uhr auch in Kamern vom Bürgermeister an die Jecken übergeben.

KKK-Präsident Fabian Groß und Prinzessin Siw I. übernehmen die Macht von Bürgermeister Arno Brandt (von links).

„Kamern to Hus!“ hieß es am 11. November pünktlich um 11.11 Uhr zur Schlüsselübergabe vor der Gemeinde in Kamern. Bürgermeister Arno Brandt – selbst schon viele Jahre im Elferrat des KKK aktiv – übergab das Geldsäckel und den symbolischen Schlüssel an Prinzessin Siw I. und Fabian Groß, den Präsidenten des Karnevalsklubs KKK. Mit dabei waren auch die Knirpse aus der Kita, sie freuten sich über Süßigkeiten zum Aufsammeln.