Weihnachten im Schuhkarton Langensteiner packen 90 Päckchen für Roma-Kinder in Siebenbürgen
Es ist viel Arbeit, die sich eine Langensteinerin seit Jahren aufbürdet, aber es ist ihr eine Herzensangelegenheit. Auch dieses Jahr gehen wieder Weihnachtsüberraschungen für Kinder in Siebenbürgen auf die Reise.
13.11.2025, 18:15
Langenstein. - Liebevoll beklebt und ebenso liebevoll befüllt. 90 Päckchen sind es, die Ursula Kirste gemeinsam mit Gabriele Scholle, Eva Fricke und Liane Pollmanns am 13. November in Langenstein „versandfertig“ machen. Empfänger der Päckchen sind bedürftige Kinder in Siebenbürgen.