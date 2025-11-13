Weihnachten im Schuhkarton Langensteiner packen 90 Päckchen für Roma-Kinder in Siebenbürgen

Es ist viel Arbeit, die sich eine Langensteinerin seit Jahren aufbürdet, aber es ist ihr eine Herzensangelegenheit. Auch dieses Jahr gehen wieder Weihnachtsüberraschungen für Kinder in Siebenbürgen auf die Reise.