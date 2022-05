Klietzer bringt viele Spenden in seine zweite Heimat Äthiopien

Weil ihre Tante nicht da war, lud Nichte Dschinka vom Stamm der Benna die Gäste aus Deutschland in ihre Hütte ein. Dieter Wartenberg aus Klietz kennt in Äthiopien viele Menschen, hat in über 30 Jahren dort viele Freunde gefunden.

Klietz - Zwei Jahre war es her, dass Dieter Wartenberg aus Klietz zuletzt in das Land am Horn von Afrika fliegen konnte. Wegen der Corona-Pandemie musste er pausieren. Doch in diesem Oktober brach er mit Rainer Szizybalski vom Hohengöhrener Damm auf, um in Äthiopien Spenden zu verteilen und Bekannte zu treffen.