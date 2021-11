Klietzer Lernküche ist für den Förderpreis der Stiftung Bildung nominiert

Die Lernküche an der Grundschule in Klietz ist nominiert für den Förderpreis der Stiftung Bildung. Im Internet können nicht nur Freunde und Familien für das Projekt abstimmen.

In der neuen Lernküche an der Klietzer Grundschule können die Mädchen und Jungen backen und kochen.

Klietz - Die Lernküche der Grundschule Klietz ist nominiert für den Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“, „Gemeinsam stark - Zusammenhalt l(i)eben“. Die Jury der Stiftung Bildung hat 25 Projekte bundesweit ausgewählt. Auf der Internetseite www.stiftungbildung.org läuft noch bis zum 19. November die Abstimmung für den Publikumspreis.

Der Förderverein Klietzer Kleiderbörse hofft gemeinsam mit der Kita „Storchennest“, dem Hort „Waldhörnchen“ und der Grundschule „Am Wäldchen“ auf viele Leute, die für dieses Projekt abstimmen. Das ist alle 24 Stunden möglich, wie Jacqueline Stempin berichtet. Die Schulsozialarbeiterin setzt sich seit Jahren mit dem Kleiderbörse-Verein maßgeblich für die Lernküche ein. „Jetzt kommt es darauf an, dass viele Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen möglichst täglich für uns abstimmen.“

Das Projekt „Gesunde Schule – Die neue Lernküche“ wurde vom Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Sachsen-Anhalt für den Förderpreis 2021 „Gemeinsam stark – Zusammenhalt l(i)eben“ der Stiftung Bildung nominiert. Zum Projekt ist unter anderem zu lesen: „Im Lehrplan für die Grundschule ist das Thema Ernährung vorgeschrieben. Aber wie führt man Kinder nicht nur theoretisch an das notwendige Wissen heran? Wie vermittelt man Kenntnisse über die Entstehung, Bearbeitung, Zubereitung und den richtigen Umgang mit Lebensmitteln? Die Kinder verbringen einen Großteil ihrer Kindheit in der Kita und in der Schule. Das Kita- und Schulleben ist somit ein gewichtiger Anteil jener Lebensumwelt, die die Kinder nachhaltig prägt. Was läge also näher, als das praktische Lernen rund um das Thema Ernährung auch in diese Lebensumwelt zu verlegen? In einer Lernküche lässt sich alles ausprobieren und gemeinsam erforschen, was es mit den Lebensmitteln auf sich hat und wie man sie zu etwas Leckerem verarbeitet.“

Einen großen Beitrag am Entstehen der Lernküche haben die Kleider- und Spielzeugbörsen. Die Erlöse daraus flossen seit 2012 in die Einrichtung. Verarbeitet werden von den Kindern in der Lernküche unter anderem Erzeugnisse aus dem Schulgarten. Wichtig ist bei dem Projekt, auch die Eltern und Großeltern mit einzubeziehen, damit das Ziel, sich bewusster zu ernähren, auch zu Hause erfolgreich umgesetzt werden kann, sagt Jacqueline Stempin.