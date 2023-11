Kommt der Wolf in Dörfern rund um Havelberg immer näher?

Havelberg/Vehlgast-Kümmernitz. - Immer mehr Wolfsrisse bei Nutztieren wie Schafen, Ziegen und Kälbern sowie Wolfssichtungen nahe der Dörfer bereiten den Menschen in der Havelberger Ortschaft Vehlgast-Kümmernitz Sorgen. Deshalb hat der Ortschaftsrat eine Resolution verfasst, die jetzt im Umweltausschuss des Stadtrates zur Debatte stand. In der Hoffnung, die Forderungen über den Kreistag bis zum Land einzubringen und Unterstützung zu erhalten. Doch dafür fehlt es an genauen Daten und Bildern, die die Zunahme des Wolfes belegen.