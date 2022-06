Kommunen im Elb-Havel-Winkel hoffen auf das neue Förderprogramm

Mehr als drei Millionen Euro sind an Fördergeldern aus dem Leader-Programm in den Bereich Havelberg und Schönhausen geflossen. Nun steht eine neue Förderperiode in Aussicht.

Elb-Havel-Winkel - Kirchensanierungen wie in Vehlgast, Klietz, Molkenberg und Sandau, Ausbau des Kulturstalls in Garz, Restaurierung des Sonnenhauses in Havelberg, Verschönerungen auf den Havelhöfen in Nitzow und anderes mehr waren in der zu Ende gehenden Förderperiode von Leader/CLLD im Elb-Havel-Winkel möglich. Auch die Vorbereitung und Ausschilderung des „Radeln nach Zahlen“ und die Marketingaktionen Küchen, Freizeit- und Pedalenspione wurden damit unterstützt. Nun gibt es eine Übergangsphase und eine neue Förderperiode wird vorbereitet.