Kamern. - Was die Freie Schule „Elbe-Havel-Land“ in Kamern alles für Erst- bis Viertklässler zu bieten hat, haben sich Besucher am Sonnabend beim Herbstfest angeschaut, das zugleich als Tag der offenen Tür diente.Zudem gibt es Infos zur weiterführenden Schule. Bei der musikalischen Eröffnung bekommen die Gäste einen Einblick in die Angebote, denn die Kinder haben ein Lied über ihre Schule vorgetragen. Dann gibt es im Schulhaus und außerhalb viel zu entdecken.