Weiterführende Schule in Kamern: „Weiterdenken“ ist optimistisch

Vom Verein „Weiterdenken“ berichteten Janet Maschewski (links) und Martina Sander über Pläne für die weiterführende Schule in Kamern.

Kamern. - Im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes in Kamern soll eine weiterführende Schule auf das Konzept der bestehenden Freien Schule aufbauen, die im siebenten Jahr Schüler in den Klassenstufen eins bis vier unterrichtet. Wie weit die Pläne sind, darüber hat der Verein „Weiterdenken“ am Sonnabend beim Herbstfest der Freien Schule informiert.