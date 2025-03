Kreis Stendal: Alte Gewerke in neuer Ausstellung in Sandau

Sandau. - Wenn am Sonntag, 30. März, zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung in den Kirchturm eingeladen wird, hat das Vorbereitungsteam in Sandau in den vergangenen Monaten ganze Arbeit geleistet. Welche Gewerke, Handwerker und Berufszweige stehen diesmal im Mittelpunkt, die zum Leben in der kleinen Stadt an der Elbe früher dazugehörten?