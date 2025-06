Der Bürgermeister muss spätestens am 4. September 2026 neu gewählt werden. Die Landtagwahl steht für den 6. September. Muss Egeln deshalb zweimal an die Wahlurne?

In Egeln können möglicherweise nicht an einem Tag die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl durchgeführt werden.

Egeln. - Im nächsten Jahr muss in der Stadt Egeln wieder eine Bürgermeisterwahl stattfinden, denn die dritte siebenjährige Legislaturperiode von Amtsinhaber Reinhard Luckner geht zu Ende. An welchem Tag die Bürger an die Wahlurnen gerufen werden, steht aber noch nicht genau fest.