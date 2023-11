Stefanie Tinus aus Kamern sieht ihre Zukunft in der Wildnispädagogik. Dabei geht es um die Bewahrung und Weitergabe von uraltem Wissen, das für Leben in Einklang mit der Natur steht.

Kamern. - Stefanie Tinus absolviert eine Ausbildung für Wildnispädagogik. Dabei spielen drei Grundsätze eine Rolle. Die junge Frau sagt: „Der Mensch braucht Schlaf, Wärme, Wasser und Nahrung. Das muss man finden. Was kann ich in der Natur dafür nutzen? Wie schaffe ich das selbst? Das begleitet uns in der Ausbildung.“ Ihr Weg zur Wildnispädagogik, wo man das Leben im Einklang mit der Natur neu lernt, ist für sie selbst wichtig. Das Fernziel besteht darin, später ihre Erfahrungen weiterzugeben. Wer in Kamern im Kreis Stendal zu Hause ist, hat sehr viel Natur um sich herum. Das war zuvor anders. Als Kind war Stefanie Tinus mit den Eltern auf Berliner Gewässern im Boot unterwegs.