In Havelberg haben Frauen und Männer an der Truppmannausbildung der Feuerwehr teilgenommen. Beim Löschen von Flüssigkeiten erfahren sie, was unbedingt zu vermeiden ist.

Havelberg. - Wie wird ein Vegetationsbrand gelöscht? Und welche Löschmittel kommen bei brennenden Flüssigkeiten zum Einsatz? Fragen, die beim jüngsten Ausbildungstag der angehenden Truppfrauen und -männer in Havelberg im Mittelpunkt gestanden haben. Zunächst in der Theorie, dann in der Praxis. Die 70 Stunden Truppmannlehrgang haben sie fast geschafft, am Sonnabend, 16. März, schließen sie diese mit der praktischen Prüfung ab.