Havelberg. - Die Ruderriege Havelberg konnte ihren Bestand an Booten um zwei neue Renndoppelzweier erweitern. Damit bietet der Verein besonders den jugendlichen Ruderern beste Möglichkeiten auch im Kreis Stendal, um im Sport erfolgreich zu sein, auch mit Ambitionen im Leistungssport. Torsten Rauls, Vorsitzender in der Ruderriege, erläuterte, dass für eine erfolgreiche Teilnahme an den Regatten Training und persönliche Voraussetzungen stimmen müssen, aber auch das Material. Er erklärte, wer um vordere Plätze bei den Wettkämpfen mitfahren will, muss auf moderne Ausrüstung setzen. Torsten Rauls sagte: „Mit Booten, die 40 Jahre und älter sind, geht das leider nicht. Wir sind sehr dankbar über die Fördergelder von Lotto.“ Dass die Havelberger gut auf den Regattastrecken in der Region um Brandenburg, Stendal, Havelberg und bundesweit abschneiden, belegen Landesmeistertitel und Qualifikationen für Bundeswettbewerbe.