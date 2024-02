Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nierow. - Der Elshof in Nierow bei Schollene ist ein idyllischer Fleck mitten im Wald, ruhig und Natur pur. Das Gehöft ist nur über unbefestigte Wege zu erreichen. Doch so ruhig, wie es jetzt ist, das war nicht geplant. Kristin Siepert wohnt auf dem Elshof im Kreis Stendal und hat der Volksstimme erzählt, wie sich das Leben auf dem Hof für sie und ihre Familie gestaltet, wenn Autos und Lieferfahrzeuge nicht mehr zum Elshof hinkommen. Sie würden in den tiefen Spurrinnen vom zerfahrenen Weg hängenbleiben. Gibt es ein Zurück in das Leben, wo das Paketauto wieder vor der Haustür halten kann?