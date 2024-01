Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Lachen können Hanna Nikolaieva und Helena Shalaikina, obwohl sie in einem für sie fremden Land leben. Sie kommen immer mehr in Deutschland an, nach ihrer Flucht aus der Ukraine. Sie haben Kinder, die hier Schulen besuchen, und sie selbst sind Lernende in der Sprachschule in Stendal. Mit Erfolg, denn Üben, bis das Ziel erreicht ist, kennen die beiden Pianistinnen. Als sie die ersten Schritte in ihrem neuen Wohnort Havelberg gingen, lief nichts ohne Übersetzung per Handy. Jetzt erzählen sie in fließendem Deutsch, was sie bewegt. Im April 2022 änderte sich das Leben der beiden Frauen durch den Krieg, so wie sie es nie erwartet hätten.