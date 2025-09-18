Jagdprüfung für Teckel Mit Video: Dackel auf Entenjagd – Mutprobe am Seitenarm der Ohre bei Bülstringen
Beim Wassertest zeigen 14 Jagdteckel aus vier Bundesländern, wie viel Jagdinstinkt in ihnen steckt. Die Hunde sorgen für spannende Momente, große Überraschungen und jede Menge Applaus am Ufer der Ohre.
Aktualisiert: 18.09.2025, 18:25
Bülstringen/Wieglitz. - Frühmorgens, an einem ruhigen Seitenarm der Ohre zwischen Bülstringen und Wieglitz, liegt Spannung in der Luft. 14 aufgeregte Dackel mit ihren Hundeführern stehen am Ufer bereit.