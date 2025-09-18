Jagdprüfung für Teckel Mit Video: Dackel auf Entenjagd – Mutprobe am Seitenarm der Ohre bei Bülstringen

Beim Wassertest zeigen 14 Jagdteckel aus vier Bundesländern, wie viel Jagdinstinkt in ihnen steckt. Die Hunde sorgen für spannende Momente, große Überraschungen und jede Menge Applaus am Ufer der Ohre.