Jagdprüfung für Teckel Mit Video: Dackel auf Entenjagd – Mutprobe am Seitenarm der Ohre bei Bülstringen

Beim Wassertest zeigen 14 Jagdteckel aus vier Bundesländern, wie viel Jagdinstinkt in ihnen steckt. Die Hunde sorgen für spannende Momente, große Überraschungen und jede Menge Applaus am Ufer der Ohre.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 18.09.2025, 18:25
Danny Meißner hält in einer Hand seinen Hund Mika vom Rehsprung und in der anderen die begehrte Ente.
Bülstringen/Wieglitz. - Frühmorgens, an einem ruhigen Seitenarm der Ohre zwischen Bülstringen und Wieglitz, liegt Spannung in der Luft. 14 aufgeregte Dackel mit ihren Hundeführern stehen am Ufer bereit.