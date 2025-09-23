Der Modell-Flug-Club „Otto Lilienthal“ richtet in Havelberg die Deutschen Meisterschaften aus. Was den Wettbewerb auszeichnet.

Das herrliche Sommerwetter in Havelberg wurde von allen Teilnehmern für ein Erinnerungsfoto an die 52. Internationale Deutsche Meisterschaft im Semi-Scale Motormodelle genutzt.

Havelberg. - Der Modell-Flug-Club „Otto Lilienthal“ war Ausrichter der 52. Internationalen Deutschen Meisterschaft im Semi-Scale Motormodelle (DM) in Havelberg. Der Vorsitzende der Modellflieger, Mario Hedler, konnte dazu bei schönstem Nachsommerwetter auf dem Modellflugplatz 29 Teilnehmer aus ganz Deutschland und Österreich begrüßen. Wer gehört zu den erfolgreichen Sportlern?