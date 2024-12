Brückenbau in Schollene

Die neue Betonbrücke in Schollene. Noch ist nicht alles fertig.

Der Straßenverkehr in Schollene im Landkreis Stendal rollt am Seegraben über die neue Brücke. Noch immer ist eine Ampelregelung vorhanden, da eine Straßenhälfte dem Baustellenverkehr vorbehalten ist. Was ist noch geplant?