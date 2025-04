Ein Bielefelder zeigt in Havelberg seine Ausstellung „Natour“. Warum spielt die Region an Havel und Elbe im Landkreis Stendal für Stefan Kull eine besondere Rolle?

Kerstin Maslow und Fotokünstler Stefan Kull aus Bielefeld bereiten die Ausstellung „Natour“ in den Räumen des Bilderbuchcafés in Havelberg vor. Bis Ende Juni ist die Schau zu sehen.

Havelberg. - Die Landschaft an Elbe und Havel im Kreis Stendal ist für Stefan Kull aus Bielefeld Faszination pur. Dass der Hobbyfotograf jetzt seine Kunstwerke in einer Sonderausstellung in Havelberg präsentieren kann, ist für ihn eine wunderbare Verknüpfung. Warum ist das Bilderbuchcafé (BBC) der richtige Ort für die Sonderschau „Natour“?