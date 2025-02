Schönhausen. - Sie sind ein Markenzeichen des Elbe-Havel-Winkels im Landkreis Stendal: Die einzigartigen Wegmarken am Frau-Harke-Sagenpfad. Jede von ihnen ist ein Unikat, präsentiert jede doch an ihrem gemauerten Giebel eine eigene ortsbezogene Sage. Insgesamt gibt es 22 von ihnen – und alle sind jetzt in der ersten Etage des Bürgerhauses in Schönhausen zu sehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.