Der Berliner Journalist und Buchautor Philipp Peyman Engel ist in der Gesprächreihe „Havelberger Dialoge“ zu Gast. Was bewegt Menschen beim Thema Jüdisches Leben?

Landkreis Stendal: Jüdisches Leben ist emotionales Thema in Havelberg

Dialog in Havelberg

Dompfarrer Teja Begrich (links) sprach mit Philipp Peyman Engel im Havelberger Paradiessaal über dessen Buch. Bei der Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde in der Reihe der Havelberger Dialoge kamen auch Fragen aus dem Publikum nicht zu kurz.

Havelberg. - In der Reihe der „Havelberger Dialoge“ zum Thema „Jüdisches Leben heute“ konnte Dompfarrer Teja Begrich einmal mehr einen prominenten Gast in Havelberg im Landkreis Stendal begrüßen. Autor Philipp Peyman Engel berichtete über sein im vergangenen Jahr erschienenes Buch zum Thema Antisemitismus. Welche Fragen wurden vom Autor, von Teja Begrich und von den zahlreichen Gästen aus Prignitz und Altmark im Paradiessaal am Dom diskutiert?