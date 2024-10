Der Zuchtverein für Rassekaninchen setzt bei der 27. Havellandschau in Kamern auf Neues. Warum kommen Alt und Jung gern zu dieser Ausstellung im Landkreis Stendal?

Preisrichterin Elke Kupka bewertete in Kamern bei der Havellandschau Kaninchen.

Kamern. - Es war eine gelungene Präsentation der Rassekaninchen im Landkreis Stendal geworden, die das Team des Vereins „Züchterglück“ in Kamern organisiert hat. Die 27. Havellandschau in der Seegemeinde zog Züchter und Besucher aus Nah und Fern an. Aus den Bedenken, die Schau weiterhin gestalten zu können, sind publikumswirksame Ideen entstanden.