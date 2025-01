Landkreis Stendal: Silvesterfliegen zum Jahreswechsel beim Modellflugclub „Otto Lilienthal“ in Havelberg mit Show und Tradition. Was planen die Modellflieger 2025?

Havelberg. - Die lange Tradition des Silvesterfliegens beim Modellflugclub „Otto Lilienthal“ (MFC) wurde auf dem Vereinsplatz in der Rathenower Straße in Havelberg fortgesetzt. Zu diesem Jahresabschluss zeigten die Modellflieger aus dem Landkreis Stendal wieder besondere Fluggeräte. Was gehört zu den Traditionen an Silvester und Neujahr?