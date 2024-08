Das Dorfsportfest in Hohengöhren im Landkreis Stendal begeistert Jung und Alt mit verschiedenen Stationen. Welche Sportarten bringen den meisten Spaß?

Das Schubkarrenrennen hat Tradition beim Dorfsportfest in Hohengöhren im Landkreis Stendal. Es gilt, möglichst schnell mit der Karre unterwegs zu sein.

Hohengöhren. - Beim Dorfsportfest in Hohengöhren bewiesen Einheimische und Gäste, dass Bewegung und Spaß zusammenpassen. Der SV Hohengöhren, der Förderverein der Feuerwehr und Partner hatten ein buntes Programm mit verschiedenen Disziplinen für die 26. Ausgabe vorbereitet. Jung und Alt konnten sich ausprobieren. Am Ende gab es in den Sportarten Sieger, doch das Fest war ein Gewinn für alle.

Der Platz in Hohengöhren war Treffpunkt zu einem Fest für den Sport. Das Spiel zwischen SV Hohengöhren/SV Germania Klietz und Freundschaft Schernebeck bildete den Auftakt. Zugleich war das Heimspiel der Start der Fußballer in die neue Saison der 1. Kreisklasse. Das Spiel entschieden die Gäste aus Schernebeck für sich, am Ende stand es 1:4.

Wettangeln an der Station des Angelvereins Schönhausen in Hohengöhren. Mit der Rute musste ein Ring auf einer Flasche platziert werden. Foto: Max Tietze

Auf dem Rasen und rund um den Platz ging es danach an den verschiedenen Stationen weiter. Die Stationsbetreuer trugen Treffer, Weiten und Zeiten in die Ergebnislisten ein. Wolfgang Gehrke, Vorsitzender des SV Hohengöhren, war einer derjenigen. Über den Hintergrund des Rennens mit den Schubkarren berichtete er: „Seit 2002 nach dem Hochwasser machen wir das. Es ist eine Erinnerung an die vielen Sandsäcke, die damals bewegt wurden. Für das Rennen wird ein Wanderpokal vergeben.“

Mit Schubkarre im Sprint

Rennteilnehmer schieben Sandsäcke in der Karre, gut zehn Meter bis zum Wendepunkt und zehn Meter zurück. Im Sprinttempo und bei 30 Grad Celsius im Schatten kam so mancher ins Schwitzen. Für Kinder standen leichte, kleine Karren bereit. Stiefel weit werfen? Das erscheint auf den ersten Blick sehr einfach, die Jury ermittelt Weiten von „ganz kurz“ bis hin zu „richtig weit“.

Anne Hoffmann aus Tangermünde probierte die Bierglasrutsche an der Station des Schützenvereins in Hohengöhren. Foto: Max Tietze

Die Kegelabteilung hatte die Bahnen im Gebäude im Betrieb. Der Raum war trotz Sommerwärme nach den Worten von Sektionsleiter Nico Brehmer angenehm temperiert. Beim Torwandschießen waren jeweils drei Treffer oben und unten möglich. Kinder und Erwachsene versuchten sich daran. Wettbewerbsteilnehmer konnten beim Angelverein Schönhausen mit einer Angelrute einen Ring auf dem Hals einer Sektflasche platzieren. Unter den Augen von Bernd Witt, dem Vorsitzenden des Angelvereins, ging es dabei um Schnelligkeit.

Bei der Schützengilde aus Hohengöhren waren Bierglasrutsche und Luftgewehrschießen für die Sportler aufgebaut. Für die Jüngsten stand eine Hüpfburg bereit, und viele Kinder nutzten die Gelegenheit, sich schminken zu lassen. Mitglieder des Fördervereins der Ortswehr übernahmen die Versorgung. Mit Cocktails und kühlen Getränken ging es in die Party am Abend. Der Dank geht an alle Unterstützer und Helfer für das Sportfest, insbesondere an Enrico Müller und seine Crew vom Feuerwehrförderverein. Besonderes Lob haben sich die ehrenamtlichen Platzwarte Jörg Hoffmann und Siegfried Beese verdient. Seit einiger Zeit ist auch Gerd Müller dabei, wenn sie sich ganzjährig um die Pflege der Sportanlage kümmern.