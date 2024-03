Fleissige Helfer schmücken den Ostereierbaum in Wulkau. Seit Jahren ist er in der Osterzeit ein beliebtes Fotomotiv.

Wulkau. - Der Ostereierbaum in Wulkau im Landkreis Stendal ist wieder bunt geschmückt. Rund 30 Leute aus Wulkau und Umgebung haben geholfen. 2224 Eier in allen Farben und Größen haben sie an den Baum gehangen. Anke Ziegler aus Wulkau ist die Ideengeberin für die schöne Aktion und erzählt: „Seit über 15 Jahren gibt es diesen Osterschmuck. Zum Vorbereiten haben wir uns vor drei Wochen getroffen. Ich lagere bei mir die Kartons mit den Eiern, bis sie wieder ausgepackt werden. Dann wird gezählt. Wir haben Eier bemalt, repariert und neugestaltet.“

Das Eierbaum-Schmücken in Wulkau macht allen Generationen Spaß. Foto: Max Tietze

Beim Aufhängen der Eier sind alle Altersgruppen dabei. Wer nicht vor Ort ist, beteiligt sich über den Postweg. Diana Henning macht seit vielen Jahren mit und berichtet: „Es wurden Eier zugeschickt, in diesem Jahr auch aus Barleben und Dresden.“

In gemütlicher Runde genoss man Kaffee und Kuchen nach dem Dekorieren. Die Aktion mit dem Eierbaum ist gelebte Dorfgemeinschaft. Und es gibt den Tipp, dass Fotografieren erlaubt ist und Eier dazugehangen werden können.