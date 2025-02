Brandbekämpfer in Wulkau

Die Wehr in Wulkau konnte das bisherige Fahrzeug der Ortswehr Kamern übernehmen. Einiges wurde umgebaut, das Fahrzeug hat eine neue Innenraumbeleuchtung. Wehrleiter Florian Meinschien erläuterte beim Dienstabend Fahrzeugdetails.

Wulkau. - „Das vergangene Jahr war herausfordernd und hat den Zusammenhalt gezeigt“, sagte Florian Meinschien, Leiter der Feuerwehr in Wulkau im Landkreis Stendal. Bei der Jahreshauptversammlung wurde einmal mehr deutlich, die Ortswehr ist gut aufgestellt und will noch mehr erreichen. Welche Schritte stehen dazu an?