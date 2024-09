Pfarrer Manfed Kiel, Ingrid Poppe, Christel Guss-Siedler und Peter Hackel (von links) gehörten zu denen, die in Schönhausen am Tag des offenen Denkmals verborgene Schätze vorstellten.

Schönhausen. - Schönhausen beteiligte sich am deutschlandweiten Tag des offenen Denkmals mit mehreren Angeboten. Anlaufpunkte im geschichtsträchtigen Ort waren die Kirche Sankt Marien und Willebrord sowie der barocke Bismarckpark. Die Otto-von-Bismarck-Stiftung Schönhausen lud in die Ausstellung und zu öffentlichen Führungen ein. Besucher konnten sich in Kirche und Park umsehen, nur einmal im Jahr, am Denkmalstag, ist Gelegenheit für den Turmaufstieg. Zwei Schönhauserinnen zeigten, wie Frauen im Ort in früherer Zeit gekleidet waren, wenn es beispielsweise zur Kirche oder zum Flanieren in den Park ging.