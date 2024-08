Landkreis Stendal: Wie aus dem Ständchen ein Festival am See wird

Tanzen mit Kopfhörern und lautloser Musik, das ist Silent Disco – beim Festival in Kamern wird dies zu später Stunde angeboten. Damit kann die Nachtruhe am See ungestört genossen werden.

Kamern. - Der Campingplatz in Kamern am See im Landkreis Stendal wird sich im September in einen Platz für ein Festival verwandeln. Warum könnte es eine einzigartige Veranstaltung werden, die Musik, Kunst und Natur vereint? Was hat eine Weltreise damit zu tun?