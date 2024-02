Der Campingplatz am See in Kamern im Kreis Stendal hat einen Bio-Imbiss. Im Garten wachsen die Zutaten. Das Projekt „Ackern und Ruhen“ lockt Berliner.

Olaf Christ, Ines und Adrian (von links) – das Team vom Campingplatz am See im Kamern verknüpft Urlaub und Biogarten miteinander.

Kamern. - Der Campingplatz am See in Kamern ist ein Platz für Freunde der Natur. Seit Olaf Christ den Platz bewirtschaftet, trifft das noch viel mehr zu. Im vergangenen Jahr kam ein Biogarten dazu. Dessen Fläche ist gegenüber dem Beginn um das Dreifache größer geworden. Rund ein Hektar bewirtschaftet Olaf Christ zusammen mit Ines und Adrian. Sie eint der Sinn für den Gartenbau, wie ihn die Jahreszeiten vorgeben, und dass man bei der Landarbeit keinen Nachnamen braucht. Es gibt für sie ein großes Ziel. Sie wollen der nachhaltigste Campingplatz in Sachsen-Anhalt werden. Schritt für Schritt setzen sie ihre Ideen um.