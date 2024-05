Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönhausen. - Landwirte aus dem Elbe-Havel-Land trafen sich auf dem Hof von Bernd Bleis in Schönhausen mit dem Europa-Politiker Artjom Pusch (CDU) aus Burg. Er kandidiert in Sachsen-Anhalt für die Europa-Wahl am 9. Juni. Ihm ging es darum, aus erster Hand im Landkreis Stendal zu erfahren, was die Landwirte in der Region bewegt. Was sollte in Europa für die Bauern besser gemacht werden?