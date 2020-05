Das ist die Spielkombination in Molkenberg. Steffen Menze aus Schollene hat sie gebaut – genau wie der Spielplatz in Schollene. Foto: Björn Gäde

Die Spielplätze stehen nach corona-bedingter Schließung nun wieder zum Toben offen. Das gilt auch für einen neuen Spielplatz in Molkenberg.

Molkenberg l Der war in den letzten Wochen gesperrt war, bevor er überhaupt eröffnet werden konnte. Im Park hinter der Jugendbegegnungsstätte Alte Molkerei war im Verlauf des Winters dank der Initiative von Klaus Schorer als Geschäftsführer des Bildungsvereins, der das Gruppenhaus betreibt, ein kleiner Spielplatz gebaut worden. Bürgermeister Jörg Wartke und der Gemeinderat Schollene unterstützten einstimmig das Projekt.

Die Finanzierung wurde durch den Verein und Fördermittel aus dem Leader-Programm gesichert.

So entstand eine größere Spielgerätekombination mit Turm, Rutsche und Doppelschaukel sowie ein geräumiger begrünter Ballspielplatz mit einem professionellen Volleyballnetz. Außerdem wurde ein wetterfester Tischtennistisch unter den Bäumen aufgestellt.

Die Holzteile der Freizeitanlage sind aus wetterfester Robinie gefertigt und fügen sich prächtig in das naturbelassene Gelände ein.

Da die Gerätschaften nun vom TÜV abgenommen sind, kann der Betrieb in eingeschränktem Umfang losgehen. In ehrenamtlicher Arbeit entsteht zurzeit noch eine Freizeit-Boulebahn, auf der ältere Menschen Eisenkugeln rollen lassen können.

Wenn die Corona-Einschränkungen aufgehoben worden sind, soll der Spielplatz mit einem kleinen Fest noch getauft werden.

Vielfältiger Treffpunkt

Die Alte Molkerei steht mitten im Grünen. Das rote Backsteinhaus wird bereits seit etwa zwei Jahrzehnten für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genutzt. Dafür hat der gemeinnützige Verein „Projekt Alternatives Lernen“ das Gebäude erst saniert und entwickelt es immer weiter zu einem modernen und vielfältigen Treffpunkt. Mit dabei ist die Lokale Aktionsgruppe „Elb-Havel-Winkel“, die mit Geld aus europäischen Strukturfonds die Vorhaben unterstützt. Zuletzt ist im Haus, in dem einst Käse und Rahm hergestellt worden sind, ein Kultursaal entstanden, in dem sich Jugendlichen mit Spiel, Theater, Ausstellungen und Musik entfalten können. Bei einer Leader-Projektwerkstatt ist die Idee geboren, einen Teil des Außenbereiches zu nutzen. Das parkähnlich angelegte Gelände bietet sich als Spielplatz bestens an. Gäste des Hauses sowie Einwohner des Dorfes können den Platz als Spiel- und Freizeitfläche nutzen.

Das Gelände am Haus wurde mit Pflastersteinen und einer Überdachung begeh- und nutzbarer gemacht. Außerdem ist eine Pergola errichtet worden. Diese können die Kinder und Jugendlichen als Sommerbühne nutzen, etwa für kleine Theateraufführungen. Zusätzlich erhielten der Park einen Standgrill für die Großen sowie einen stabilen Sandkasten für die Kleinen. Entlang der Wege wurde eine Beleuchtung installiert.