Manager kümmert sich um Jugend im Elbe-Havel-Land

Gerhard Faller-Walzer aus Wust arbeitet nach knapp halbjähriger Pause wieder in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land. Diesmal will er sich vor allem um die Jugend kümmern.

Schönhausen - Jugendliche sollen sich in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land künftig verstärkt an kommunalen Entscheidungen beteiligen. Dafür sorgen will der neue (und ehemalige) Projektmanager Gerhard Faller-Walzer, der seit diesem Monat wieder in der Verwaltung im Schönhauser Bürgerzentrum tätig ist. Bis Mitte März war der Wuster hier bereits als Demografiemanager tätig gewesen.