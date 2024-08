Besucher sind am Freitag, 9. August, in der Grundschule Schönhausen zum Tag der offenen Tür willkommen.

Schönhausen. - Wenn am Freitagmittag (9. August) die erste Schulwoche nach den Sommerferien geschafft ist, gehen Schüler und Mitarbeiter der Grundschule Schönhausen noch nicht nach Hause. Sie empfangen ab 12.30 Uhr Eltern, Großeltern, Geschwister und alle, die die Schule mal von innen sehen wollen, zum Tag der offenen Tür. Zudem zeigen sie in zwei Vorstellungen in der Turnhalle (13 und 14 Uhr), was sie in ihrer Schultanzwoche gelernt haben.

Die hatte am Montag unter Anleitung des Tanzprojektes „Wir bewegen Schule“ für alle vier Klassen begonnen. Jeweils 90 Minuten lang hat jede Klassenstufe täglich Tänze einstudiert und eine Choreographie erarbeitet. Heute gibt es die Generalprobe und dann steigt das Fieber, bevor die Vorstellungen beginnen. Jede Klasse wird an ihren einheitlichen Shirts zu erkennen sein.

Gemeinschaft wird gestärkt

Dass die Schule nach den Sommerferien tanzend begonnen hat, finden die Schüler klasse. Bei der Probe der 2. Klasse zeigten sowohl Mädchen als auch Jungen gern ihre Pyramiden. Charlotte kann sehr gut Spagat. Radschlagen ist beliebt bei den Mädchen. Tanzcoach Osman Yadmur aus Duisburg übt mit den Kindern, leitet sie an, gibt ihnen Tipps. Sie können sich auch selbst ausprobieren und Elemente einbringen.

Das Projekt, das deutschlandweit und in Österreich für Schulen angeboten wird, dient dazu, die Kreativität zu fördern. Zugleich ist das Ziel, die Klassengemeinschaft und das Selbstvertrauen zu stärken. Im Sommer finden bis zu zehn Tanzschulwochen parallel statt, berichtet Osman Yadmur. Um die 50 Tanzlehrer gibt es, 20 davon gehören zum festen Kern. „Für die Schüler ist diese Tanzwoche immer eine super Erfahrung und das Finale sind dann die Vorstellungen“, weiß der Tanzcoach aus Erfahrung.

Grundschulleiterin Kerstin Gebhardt findet dieses Projekt sehr wichtig. Mit Blick auf den Tanz vor allem für Kinder im ländlichen Bereich, die eher nicht die Gelegenheit haben, Tanzschulen zu besuchen. Die Sozialkompetenz zu stärken, ist immer ein gutes Thema.

Kuchen und Bratwürste

„Tanzen macht Spaß“, sagt Sheldon. Seiner Klassenkameradin Mila gefällt es, in Gruppen zu tanzen. Lennard lobt den Tanzlehrer: „Er ist lieb und nett.“ Sie werden alle zeigen, was sie tänzerisch drauf haben. Zum Tag der offen Tür sind ausdrücklich auch alle eingeladen, die normalerweise nichts mehr mit der Schule zu tun haben, sich aber gern informieren möchten, sagt Kerstin Gebhardt. Die Klassenräume stehen offen. Wer möchte, kann sich die Arbeit an den digitalen Tafeln anschauen, die nun Einzug gehalten haben.

Eltern haben reichlich Kuchen gebacken – zum gleich Vernaschen und auch zum Mitnehmen (Behälter oder Teller am besten mitbringen). Der Schulelternrat kümmert sich ums Grillen der Bratwürste. Besucher sollten etwas Kleingeld einstecken. Eingeladen hat die Schule zudem die großen Gruppen aus den Kitas Schönhausen und Wust. Sie alle freuen sich auf fröhliche Stunden an und in der Grundschule.