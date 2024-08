Louis Papot aus Frankreich war rund 50 Tage mit dem Rad unterwegs. Seine Reise führte von Tschechien aus quer durch Deutschland. Holstein war sein Ziel, einen Zwischenstopp machte er in Kamern im Landkreis Stendal zur Übernachtung auf dem Campingplatz. Die Flaggen am Gepäck zeigten, wo er schon war.

Elbe-Havel-Land. - Die Region zwischen Elbe und Havel im Landkreis Stendal wird bei Touristen immer beliebter, die Übernachtungszahlen steigen. Es gibt diejenigen, die auf der Durchreise zufällig den Elb-Havel-Winkel entdecken. Und es sind Menschen, die ganz bewusst das Havelland genießen. Die Volksstimme hat mit drei Reisenden gesprochen, die ganz verschiedene Gründe zum wochenlangen oder tageweisen Unterwegssein haben. Gibt es Verbindendes?

Gemeinsam ist ihre Wahrnehmung, eine faszinierende Landschaft kennenzulernen und dass sie jeweils allein reisen. Louis Papot kommt aus Frankreich. Bei seiner Ankunft in Kamern auf dem idyllischen Campingplatz am See gerät der 23-Jährige sofort ins Schwärmen. Die Landschaft und Wald beeindrucken ihn. Als er seine Reiseroute schildert, staunt die Volksstimme.

In der Marina von Molkenberg treffen Radfahrer desöfteren auf Wasserwanderer – der Rastplatz an der Havel lädt dazu ein. Die Radlerin aus Berlin war auf Tour in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Annette Decker aus Sachsen (rechts) ist oft mit einem Paddelboot auf der Havel unterwegs. Foto: Max Tietze

Fahnen kommen mit

Von jedem Land oder für ihn wichtigen Punkt hat er eine Flagge dabei, am Gepäck angesteckt und an seinem Rucksack. Louis zeigt die Reiseroute auf seinem Smartphone: „Von Tschechien, Prag, ging es weiter nach Deutschland. Potsdam, Berlin, Weimar, Wittenberg, Magdeburg. Und dann nach Norden. Gut 50 Tage werde ich mit dem Rad unterwegs sein.“ Die Suche nach einem Zeltplatz führte ihn nach Kamern. Seine Reiseroute in den deutschen Norden hat er bewusst gewählt: „Ich will nach Holstein.“ In seiner Familie gab es „Holstein“ früher als Namen.

Auch wenn die Reise in diesem Jahr noch nicht ganz beendet ist, hat der Student der Kunstgeschichte schon Pläne für kommende Touren. Louis Papot erläutert: „Ich will Norddeutschland, Greifswald und vor allem die Insel Rügen sehen. Der Maler Caspar David Friedrich beeindruckt mich. Ich will Orte, die er gemalt hat, besuchen.“ Dass der Franzose dann wieder durch den Elb-Havel-Winkel kommt, ist durchaus möglich. Deutsche Geschichte ist für ihn Grund zum Reisen.

Mit dem Rad durch Deutschland

Annette Decker aus Sachsen gehört zu denen, die Natur und Wasser mögen. Sie hat sich einen Wochenendaufenthalt an der Havel organisiert. Sitzt sie im Paddelboot, ist es für sie Entspannung. Was ist für ihren Ausflug wichtig? Sie erzählt: „Wäre ich mit einem eigenen Boot unterwegs, wäre es sehr kompliziert mit dem Transport. Also nutze ich gerne die Ausleihe. Kajaks fahren sich für mich am bequemsten.“ Nach ihrer Erfahrung ist die Leihe von Kajaks auf brandenburgischer Seite einfacher, da es mehrere Orte anbieten. Die Möglichkeiten im Elb-Havel-Winkel kennt sie noch nicht.

Startpunkt ihrer Tour auf der Havel zur Marina in Molkenberg war Wassersuppe. Warum hat sie die Havel ausgewählt? Annette Decker hat beruflich mit Naturschutz zu tun: „Es ist fantastisch, was hier ist. Die Renaturierung der Havel vom Wasser aus zu sehen, ist interessant.“ Was ist ihr noch aufgefallen? Nach ihren Worten ist es eine Region für Selbstversorger, es gibt wenig Gastronomie. Dafür ist die Tier- und Pflanzenwelt so schöner. Die Naturexpertin berichtet vom Eisvogel, den sie aus nächster Nähe sehen konnte: „Manchmal lasse ich mich im Boot einfach treiben, dann komme ich ganz dicht heran.“

Zelt und Bahn

Eine Berliner Kunsthandwerkerin genießt das entspannte Radeln und mag am liebsten anonym durch die Landschaft reisen. Es ist für sie ausreichend, einfach unterwegs zu sein. Ihr Reiseweg, den sie schon zurückgelegt hat, ist sehr viel länger, als was sie in drei bis vier Tagen noch schaffen wird, um vom Havelland bis in die Mitte von Berlin zurückzukehren.

Bei einer Rast in Molkenberg an der Havel schildert sie ihre Reise: „Start war in Lübeck, dann ging es am Grünen Band, dem Naturschutzgebiet an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, entlang Richtung Süden, von Helmstedt nach Magdeburg und dann weiter auf dem Elberadweg bis Havelberg“. Nach kurzem Stopp fuhr sie weiter in Richtung Berlin via Molkenberg und Schollene. Zeltplätze boten unterwegs Quartier.

Mehr Komfort ist für die Übernachtung nicht nötig, bei der Bahn wäre mehr Service wünschenswert. Sie ist öfter mit dem Fahrrad auf Reisen und hat selbst schon die Erfahrung machen müssen, dass es gerade an Wochenenden immer schwieriger wird, dass Fahrrad in der Bahn mitzunehmen. Die Zahl der Räder, die mit in den Zug dürfen, ist begrenzt. Wenn das Limit erreicht ist, bleibt nur das Warten auf die nächste Bahn und Hoffen auf freien Platz. Ausflugsziele wie der Elb-Havel-Winkel sind es wert.