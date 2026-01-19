Mitwirkende sogar aus den USA Mit vielen Fotos: Sandau feiert Karneval - Fröhlich, frei und grenzenlos
Der Sandauer Carnevals Club begeistert in seiner Festsitzung mit einem farbenprächtigem Programm, in dem sogar eine Mitwirkende aus den USA auftritt.
Aktualisiert: 19.01.2026, 17:55
Sandau - „Da sin’ ma dabei, dat ist prima“, dieser Schlager aus dem Kölschen Karneval war sehr oft zu hören am Samstagabend im Sandauer Schützenhaus. Bis auf die Zeile „Viva Colonia“ traf das lebenslustige Motto auch auf die rund 120 Gäste zu, die das bunte Treiben der elbestädtischen Narren verfolgten.