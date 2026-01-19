Der Sandauer Carnevals Club begeistert in seiner Festsitzung mit einem farbenprächtigem Programm, in dem sogar eine Mitwirkende aus den USA auftritt.

Mit vielen Fotos: Sandau feiert Karneval - Fröhlich, frei und grenzenlos

Das Männerballett des Sandauer Carnevals Club bot den Gästen der Festsitzung einen umjubelten Augen- und Ohrenschmaus. Mehrfach mussten die Herren in den individuell geschneiderten Kostümen Zugaben auf die Tanzfläche bringen.

Sandau - „Da sin’ ma dabei, dat ist prima“, dieser Schlager aus dem Kölschen Karneval war sehr oft zu hören am Samstagabend im Sandauer Schützenhaus. Bis auf die Zeile „Viva Colonia“ traf das lebenslustige Motto auch auf die rund 120 Gäste zu, die das bunte Treiben der elbestädtischen Narren verfolgten.