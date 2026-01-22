weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Termin steht jetzt fest Aus für Deutsche Bank in Oschersleben: Wann die Filiale in der Innenstadt schließt

Die Filiale der Deutschen Bank in Oschersleben macht demnächst dicht und wird mit dem Standort in Wernigerode zusammengelegt. Jetzt werden weitere Details zur Schließung bekannt.

Von Jan Dahms 22.01.2026, 09:30
Derzeit informieren Plakate am Standort der Deutschen Bank in Oschersleben über die bevorstehende Schließung.
Derzeit informieren Plakate am Standort der Deutschen Bank in Oschersleben über die bevorstehende Schließung. Foto: Jan Dahms

Oschersleben - Die Tage der Deutschen Bank-Filiale in der Oschersleber Innenstadt sind gezählt. Bereits vor Monaten kündigte das Geldinstitut an, sich aus der Bodestadt zurückziehen zu wollen. Jetzt steht auch ein Datum fest, wann der Standort in der Halberstädter Straße 100 schließen wird.