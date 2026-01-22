Die Filiale der Deutschen Bank in Oschersleben macht demnächst dicht und wird mit dem Standort in Wernigerode zusammengelegt. Jetzt werden weitere Details zur Schließung bekannt.

Aus für Deutsche Bank in Oschersleben: Wann die Filiale in der Innenstadt schließt

Derzeit informieren Plakate am Standort der Deutschen Bank in Oschersleben über die bevorstehende Schließung.

Oschersleben - Die Tage der Deutschen Bank-Filiale in der Oschersleber Innenstadt sind gezählt. Bereits vor Monaten kündigte das Geldinstitut an, sich aus der Bodestadt zurückziehen zu wollen. Jetzt steht auch ein Datum fest, wann der Standort in der Halberstädter Straße 100 schließen wird.