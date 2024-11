Sandau. - Einer, der auch mit Mitte 70 immer noch als Läufer aktiv ist und an Wettbewerben teilnimmt, ist Marian Buhtz aus Sandau. Zudem organsieriet er den Riesenpfannkuchenlauf. Tradition ist für ihn die Teilnahme am Brocken-Marathon zum Harz-Gebirgslauf. Dort hat er sich dieses Mal den ersten Platz in der AK 75 gesichert. Zudem wurde er als ältester Teilnehmer beim Start und im Ziel in Wernigerode geehrt. Die gut 42 Kilometer hat er ohne Probleme bewältigt. Am nächsten Tag wanderte er dann mit seiner Familie durch den Harz.

