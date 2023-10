Schollener Singkreis, Showlener und Feuerwehrkapelle laden in der Adventszeit zu etlichen Konzerten und öffentlichen Proben in die Kirche und auf Weihnachtsmärkte ein.

Der von Christoph Altnau (links) geleitete Schollener Singkreis gastierte mit dem Saxofonisten Sebastian Engel in der Kirche in Ferchels.

Ferchels/Schollene. - Die Welt, danach sieht es derzeit leider aus, gerät aus den Fugen: Neben dem Krieg in der Ukraine droht jetzt auch ein bewaffneter Konflikt im Nahen Osten. Um so dringlicher ist es vielen Menschen, an den Frieden und Verhandlungen dazu zu erinnern.

Das betrifft auch den Schollener Singkreis der evangelischen Kirchgemeinde Schollene-Molkenberg, der von Christoph Altnau geleitet wird. Bereits im Vorjahr hatte das 17-köpfige Ensemble Geld für ukrainische Flüchtlinge gesammelt, berichtete der Leiter. „Diesmal kommt das gesammelte Geld der Tafel in Havelberg zugute, weil auch viele geflüchtete Ukrainer zu ihren Kunden gehören“, erklärte Christoph Altnau.

Kirche in Ferchels gut besucht

Musikalische Andachten mit dem Singkreis, in denen sich alles um das Thema Frieden drehte, gab es in Hohengöhren und eine Woche darauf in Ferchels. Letztere Kirche wurde aufgesucht, damit auch Kirchen in kleineren Orten mal bespielt werden. Christoph Altnau rezitierte Friedensgedanken und -gedichte, er erinnerte auch an die friedliche Revolution in der DDR von 1989. Musikalisch unterstützt wurde das Gesangsensemble von Sebastian Engel am Saxofon.

Immerhin 350 Euro kamen am Ende zusammen, das meiste Geld davon in Hohengöhren, obwohl dort nur relativ wenige Gäste der Friedensandacht beigewohnt hatten. Recht gut besucht gewesen war hingegen die Veranstaltung in Ferchels.

Die Feuerwehrkapelle der Verbandsgemeinde - hier beim ersten Konzert am Gerätehaus in Schollene - wird auch einige Weihnachtsmärkte musikalisch umrahmen. Archivfoto: Ingo Freihorst

Der Singkreis ist nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr auch in diesem Jahr wieder Teilnehmer des Weihnachtssingens in der Schollener Kirche, welches am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, stattfinden wird. Mit dabei sind zudem Karl-Heinz Gorges und die Feuerwehrkapelle.

Eine Woche später laden dann die Showlener zum Konzert mit Glühwein und Kakao ins Gotteshaus. Der Singkreis ist hier nochmals am Heiligen Abend zu erleben, wenn er das Krippenspiel aufführt.

Das Jahr wird in der Schollener Kirche äußerst musikalisch ausklingen, denn Ende November zieht die Feuerwehrkapelle hier ein, um jeden Montag ab 18.30 Uhr öffentlich zu proben. Wer sich bei Weihnachtsliedern auf das Fest einstimmen möchte, ist also immer willkommen. Die Kapelle übt für ihre Auftritte auf den Weihnachtsmärkten in Schollene am 2. Dezember und in Neuermark-Lübars am 9. Dezember.

Zu erleben ist die Kapelle als nächstes am 11. November beim Umzug der Karnevalisten vom SKK zur Saisoneröffnung.