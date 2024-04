Nach Kanonendonner flitzen in Havelberg alle los

Der Rauch nach dem Kanonenschuss ist in Havelberg noch nicht verflogen, da flitzen die Kinder zur Eiersuche los. Es gab wieder zwei Suchfelder – eins für Schulkinder (Foto) und eins für die Jüngeren. Jeweils 500 bunte und fünf goldene Eier hatten Jugendzentrum und Modellflugclub dort versteckt.

Havelberg. - Mit Korb und Beutel ausgestattet, strömten am Ostersonnabend hunderte Kinder und Erwachsene auf den Modellsportplatz in der Rathenower Straße in Havelberg. Dort hatten der Modellflugclub „Otto Lilienthal“ und das Jugendzentrum alles fürs große Osterfest vorbereitet. Das große Ziel aller Gäste: Eines der zehn goldenen Eier zu finden.